INNOVAZIONE

SAPPADA Scegliere l'itinerario migliore per scoprire un panorama montano, calcolare i tempi di percorrenza di un'escursione a piedi, accertarsi del dislivello da percorrere, confrontare i diversi itinerari nei dintorni, tutto attraverso il web o lo smartphone. È quanto offre da ieri la pagina di Sappada sul sito web di PromoTurismo Fvg, dove è stato caricato l'applicativo Outdooractive. Il sistema di mappatura online, progettato dall'Amministrazione di Sappada e già testato sul precedente sito turistico, cataloga tutti i sentieri e gli itinerari turistici che si sviluppano attorno alla località dolomitica friulana. Gli itinerari mappati sono 147 e sono aggiornati automaticamente per consentire al visitatore di avere sempre a disposizione tutte le informazioni necessarie per avviarsi a piedi lungo un percorso turistico o escursionistico. Ogni itinerario proposto contiene un'etichetta che ne classifica il livello di difficoltà, oltre ad una serie di informazioni su lunghezza, durata, dislivello, discesa, punti di ristoro aperti lungo il percorso e una descrizione dettagliata dei luoghi attraversati. Si tratta dell'ultima, in ordine di tempo, delle iniziative con cui Promoturismo FVG ha provveduto ad allineare la località di Sappada alle proprie strategie di marketing. Una modalità di fruizione dell'offerta escursionistica che potrà essere estesa anche ad altre località montane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA