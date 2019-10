La nuova via Aquileia bocciata anche dai ciclisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUDINE Troppi parcheggi, marciapiedi stretti: secondo l'associazione Fiab Udine Abicitudine la nuova via Aquileia rappresenta un'occasione perduta. La strada, appena ripavimentata, è infatti al centro delle polemiche per il nuovo assetto viabilistico. Vediamo confermate le preoccupazioni espresse già da tempo su una deriva auto-centrica della nostra bella città commenta il presidente Paolo Attanasio.LA POSIZIONEPer l'associazione, prima la via era usata solo come arteria di scorrimento e di sosta occasionale e spesso selvaggia...