La nuova sede per la Polizia locale del Medio Friuli

BASILIANO Da venerdì è entrata a regime la nuova sede degli Uffici della Polizia Locale dell'Unione territoriale Medio Friuli (con competenza nei comuni di Basiliano, Mereto di Tomba, Lestizza e Varmo), sita a Basiliano in Via Cesare Battisti 4, tra Piazza Municipio e il semaforo del centro, in una posizione impossibile da non vedersi grazie alle ampie vetrine e all'insegna luminosa posta fronte strada.

I nuovi uffici si aggiungono a quelli già in uso al Corpo di Polizia che verranno utilizzati, con qualche modifica, per la creazione di una centrale operativa che a breve verrà ampliata e dotata di sistemi per la gestione unificata dei sistemi di videosorveglianza per i Comuni aderenti all'Unione nonchè delle nuove videocamere di lettura targhe da installare sul territorio. Verrà implementata quindi in tale sede la parte operativa legata ai servizi sul territorio mentre i nuovi uffici avranno lo scopo di agevolare il rapporto con l'utenza e migliorarne nel contempo l'accoglienza, con particolare riguardo alle persone con disabilità, trovandosi i nuovi uffici a differenza dei precedenti al pian terreno. La capienza interna della sede aggiuntiva si presta, con un ampio ingresso, ad una miglior gestione della privacy degli utenti che avranno a disposizione uno spazio per le brevi attese per poter accedere ai singoli uffici predisposti. La sede è provvista infatti di tre uffici, tra i quali quello del Comandante Vice Commissario Ruvolo, che si aggiungono ad una sala riunioni utile per le attività formative/istruttive del personale e per la programmazione/pianificazione delle attività sul territorio da prevedersi anche in collaborazione con personale di altri Comuni o Enti quali la Protezione Civile, Corpi di Polizia, volontari della sicurezza, ecc. Un ufficio verrà dedicato al ricevimento utenza e al rapporto con il cittadino e uno utilizzato per rendere maggiormente efficenti le attività per il settore di Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria, sempre più corpose alla luce delle competenze e dell'ampio territorio. I giorni e gli orari di ricevimento sono rimasti gli stessi ovvero Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 10, festivi esclusi. Anche i recapiti sono rimasti gli stessi così come i numeri di telefono: 0432.838151 - 0432.838153

