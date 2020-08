LA NUOVA FASE

PORDENONE Pordenonelegge 2020: nel conto alla rovescia per l'avvio della 21^ edizione si apre oggi, esclusivamente online, la prenotazione degli incontri per gli Amici di Pordenonelegge di Natale 2019 e luglio 2020. La campagna pubblica di crowdfunding ha permesso, con grande adesione del pubblico - oltre 2.000 i codici prenotati nella sola finestra di luglio - , di sostenere il festival al buio, prima di conoscerne i protagonisti.

Adesso è il momento di trasformare i codici prenotati in altrettante occasioni di incontro a tu per tu con gli autori ospiti della Festa del Libro, dal 16 al 20 settembre. I codici resteranno validi a uso prenotazione fino al 6 settembre, data ultima e tassativa.

Dal 7 all'11 settembre sarà aperta una finestra di prenotazione per il pubblico libero: da quest'anno, infatti, le tradizionali code davanti ai luoghi di incontro non saranno più possibili e l'accesso alle sedi di incontro potrà avvenire solo previa prenotazione. In caso di annullamento degli appuntamenti prenotati per cause non direttamente imputabili alla Fondazione Pordenonelegge, la somma versata sarà considerata quale contributo destinato al festival in base alla natura di crowdfunding della campagna, e non sarà restituita. Il personale di Fondazione Pordenonelegge resterà a disposizione in orario d'ufficio tel. 0434 1573100 e tramite email amici@pordenonelegge.it

Come si ricorderà, in meno di 90 ore, fra lunedì 20 e giovedì 23 luglio, i 2.020 codici a disposizione per la seconda campagna pubblica di crowdfunding Amici di Pordenonelegge erano andati esauriti. Intanto, esaurita la seconda fase della campagna Amici di Pordenonelegge con 835 Amici e supporters del festival, si potrà usufruire ancora di una terza finestra per diventare Amici e sostenere la festa del Libro, dal 1° al 6 settembre: sempre con numero contingentato di codici legato alla capienza delle sedi utilizzate, ma questa volta con piena cognizione di causa, perché i protagonisti della 21^ edizione della Festa del Libro con gli autori, nel frattempo, sono stati svelati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA