LA NOVITÀUDINE Inizia la demolizione del muro di via Pracchiuso, un momento altamente simbolico perché segna quel muro per decenni ha separato il borgo dalla zona militare della caserma Reginato. L'abbattimento della struttura che corre sul lato destro della via permetterà di riaprire la zona verde sull'area del cosiddetto triangolo, di circa tremila metri quadriLA DEMOLIZIONEMartedì 7 maggio alle 9 saranno presenti il sindaco Pietro Fontanini, gli assessori Giovanni Barillari e Alessandro Ciani, il presidente del consiglio comunale Enrico...