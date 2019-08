LA NOVITÀ TRIESTE Presto anche nel golfo di Trieste pescatori, diportisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀTRIESTE Presto anche nel golfo di Trieste pescatori, diportisti e sommozzatori durante le loro attività potranno raccogliere i rifiuti rinvenuti in mare o sui fondali, trasportarli a terra e conferirli in apposite aree attrezzate. Si tratterà di un importante passo avanti per la salvaguardia dell'habitat marino, che diventerà operativo appena sarà siglato il protocollo d'intesa del progetto aMare Fvg di cui la giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Soccimarro, ha appena approvato la bozza....