La nottola resta al caldo per salvare i suoi piccoli

ANIMALIUDINE Per il Friuli (e per tutta Italia) è un gioiello rarissimo, fra le specie animali. Così raro che si temeva si fosse estinta nel nostro Paese fino a quando una nottola gigante non è stata trovata il 30 aprile scorso sul terrazzino di un'abitazione a Passons. E in regione non se ne vedeva una da 92 anni. Non c'è da stupirsi quindi se la maxi-nottola, recuperata dal servizio recupero fauna della Regione e affidata al centro di Campoformido, viene accudita con mille attenzioni. Anche il suo rilascio in natura è stato posticipato,...