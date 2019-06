La Notte bianca in città si tinge di azzurro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOUDINE Mancano due giorni alla finalissima degli Europei e, per celebrarla, il Comune di Udine ha trasformato la consueta Notte Bianca nella Notte Azzurra, in programma per stasera in centro città. LA MUSICAA farla da padrona sarà la musica, con tre concerti gratuiti: il primo appuntamento sarà con Leo Persuader, il dj che apre i concerti di Vasco Rossi, e che accenderà piazza Libertà a partire dalle 20.30, proponendo i riff dei più grandi successi rock, dai Led Zeppelin, ai Queen, passando per i Van Halen.Si cambia decisamente...