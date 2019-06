La Notte Azzurra fa il pieno in piazza con i Ricchi e Poveri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTAUDINE La notte udinese si è tinta di azzurro, ieri sera, per la Notte Bianca anticipata a fine giugno in occasione degli Europei Under21 e dopo una partenza un po' sottotono, forse per via anche della calda giornata, la festa ha preso il via con oltre un migliaio di persone in piazza, secondo i dati del Comune. Lungo le vie del centro c'era più gente a passeggio rispetto a un solito venerdì: famiglie, giovani e meno giovani; sono stati pochi, invece, i commercianti che hanno aderito all'invito di Confcommercio di tenere aperti i...