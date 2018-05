CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOMINAUDINE Venanzio Francescutti, 54 anni, viticoltore di Casarsa della Delizia e presidente dell'azienda Marianis di Palazzolo dello Stella, è il nuovo presidente di Fedagripesca Fvg, la neonata federazione regionale di Confcooperative Fvg che mette insieme le ex Fedagri e Federcoopesca, le due federazioni di riferimento per il comparto agricolo e quello ittico. Dunque, nasce un luogo di rappresentanza unica della filiera alimentare regionale. Un modo per affrontare, con un approccio unitario, il rapporto con i mercati e con le...