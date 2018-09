LA MOZIONE UDINE Alla fine, si vota uniti in difesa di Udine: il Consiglio comunale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOZIONEUDINE Alla fine, si vota uniti in difesa di Udine: il Consiglio comunale sceglie l'unanimità per la mozione a sostegno del progetto Experimental City, che era stato finanziato con 18 milioni del bando periferie, slittati al 2020 a causa di un emendamento al Milleproroghe approvato al Senato e ora in discussione alla Camera. Il documento che ha ottenuto i 39 sì, impegna sindaco e giunta, nel caso alla Camera non ci fossero modifiche, a chiedere alla Regione di concorrere a coprire con risorse proprie parte delle quote dei fondi e a...