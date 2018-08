CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRAUDINE C'erano una volta l'abbecedario e il sussidiario; c'erano pennini e calamai al posto delle penne a sfera; niente cartelle o zaini: si usavano un sacco di tela o due assi di legno tenute assieme da cinghie. In aula, ad attendere gli alunni c'era la maestra unica e aveva anche in dotazione la bacchetta di legno per punire gli indisciplinati: chi si comportava male, finiva dietro la lavagna. Banchi di legno e gessetti erano i compagni di scuola dei nostri nonni o dei nostri genitori, quando l'istruzione era una conquista e non un...