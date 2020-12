LA MOBILITAZIONE

UDINE Nuove assunzioni e sicurezza per i lavoratori della sanità, sia quelli che assistono i pazienti covid sia i loro colleghi degli altri reparti. Questo chiede il flash mob organizzato per oggi alle 11 in piazza Matteotti a Udine. E (sorprendendo in positivo un po' gli stessi organizzatori) all'iniziativa si è associato anche il direttore generale della stessa Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Massimo Braganti, che in una nota ha fatto sapere che «vista l'iniziativa dell'Associazione Tutela dei diritti del malato della provincia di Udine e della Uil in Piazza San Giacomo a Udine, sulla sicurezza e le nuove assunzioni della sanità, la Direzione di AsuFc si associa a tale iniziativa. I temi della sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori sono sempre stati al centro dell'attenzione, con il coinvolgimento dei vari responsabili di riferimento nei presidi ospedalieri e territoriali, facendo tesoro delle osservazioni che via via venivano presentate da operatori o rappresentanze sindacali. Ancora di più la Direzione si associa sulla necessità di assunzioni». Braganti ricorda, una volta di più, che «da febbraio sto disperatamente cercando infermieri e oss», ma la ricerca «non ha portato a un numero sufficiente di assunzioni, nonostante il supporto della Regione e degli altri soggetti istituzionali: a fronte di 934 assunzioni autorizzate ne sono andate a buon fine circa la metà». Nel rinnovare l'appello a professionisti, anche in pensione, a presentare domanda all'Arcs per poterli assumere, Braganti al cronista spiega che oggi «non sarò in piazza Matteotti», ma che «concordo con quello che chiedono». «Sono veramente soddisfatta di questa risposta dell'AsuFc - dice la presidente dell'associazione di Tutela diritti del malato Anna Agrizzi -. Al di là del fatto che le assunzioni sono state troppo poche, molti operatori non sono operativi in questo momenti perché loro stessi sono stati contagiati. È importantissimo preservare la loro salute».

I SINDACATI

Anche la Cgil, recentemente molto critica sia con la Regione sia con l'AsuFc, solidarizza con il flash mob: «Siamo vicini a quanti manifestano per la carenza di personale e la sicurezza dei sanitari - dice Andrea Traunero -. La situazione vista al pronto soccorso di Udine è stata la punta dell'iceberg, anche in quelli territoriali ci sono problemi. Non possiamo che essere vicini a queste manifestazioni. La situazione sarà sempre più critica, visto che il numero dei sanitari contagiati si allarga a macchia d'olio su tutto il territorio». Sull'adesione della direzione al flash mob, invece, «nessun commento come Cgil». Anche Massimo Vidotto, segretario delle Rsu dell'Azienda, alza la bandiera rossa sull'ultimo dato dei nuovi contagi fra il personale di AsuFc: «In un giorno, risultano 50 nuovi casi. Se questo non fa rizzare i capelli, non so di cosa dobbiamo parlare. Sono dati estremamente allarmanti. Non penso si possa andare avanti facendo finta di nulla. Con le operazioni di immagine non si curano i malati, né via Facebook né via Twitter», dice Vidotto. Se il trend dovesse procedere con questo ritmo «c'è il rischio che non ci siano più le prospettive per garantire il servizio. I flash mob vanno bene per evidenziare i problemi, ma qui servono soluzioni: la Cisl ha chiesto che l'Azienda e la Regione chiedano aiuto ai militari e alla Protezione civile al più presto possibile».

ESERCITO

«La Regione sta provando ad aiutarci con il coinvolgimento della Protezione civile nazionale e dell'Esercito. Mi risulta che dall'assessorato stiano contattando il ministero per questo. Già quattro militari ci stanno aiutando per i tamponi», dice Braganti. In vista delle feste, lui si appella ai cittadini: «Ero in videoconferenza proprio per cercare di potenziare l'invito alla cittadinanza per cercare di evitare il più possibile gli assembramenti». E non pensa allo struscio del sabato a Udine (pur affollatissimo ieri) ma «agli assembramenti familiari. Abbiamo tanti piccoli nuclei con tanti piccoli contagi che stanno mettendo il sistema sotto pressione. Più che a Udine penso ai piccoli Comuni. Le riunioni familiari sono la cosa più pericolosa da qui a fine anno. In una famiglia è facile che fra genitori, nonni, cugini, si arrivi a 10-20 persone: le metti insieme in una stanza chiusa e se c'è un positivo diventa un cluster pazzesco».

Camilla De Mori

