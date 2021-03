LA MOBILITAZIONE

PORDENONE E UDINE La zona rossa spacca la regione, e il caso della provincia di Pordenone, passata al lockdown nonostante avesse ancora dati isolati da zona gialla, adesso finisce direttamente in Parlamento. Ce lo porterà Fratelli d'Italia, con la voce del senatore pordenonese Luca Ciriani.

L'obiettivo, è bene dirlo, non è immediato: il Friuli Occidentale non lascerà la zona rossa nei prossimi giorni. Si guarda alla fine della prossima settimana: l'azione di Ciriani, infatti, punta a un intervento nel processo di conversione in legge dell'ultimo decreto Covid del governo Draghi. Un emendamento che permetta una differenziazione del colore nelle province meno colpite, anche all'interno delle regioni in rosso. Il percorso è più che complicato, dal momento che l'impianto sembra marmoreo. Ma dal basso c'è la pressione delle categorie economiche.

L'ATTACCO

In parallelo, c'è la lettera degli amministratori locali di Fratelli d'Italia diretta al presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, e al ministro della Salute, Roberto Speranza. Si chiede «la riapertura delle scuole elementari e degli asili, ma anche quella di alcune categorie di negozi». Ovviamente in provincia di Pordenone. «Il nostro dovere - spiega il senatore Ciriani - è quello di sollevare il problema in Parlamento, quando arriverà il decreto Covid per la conversione. È necessario distinguere tra aree in grave difficoltà e province meno colpite. All'interno delle zone rosse, si deve ragionare su possibili zone arancione». «Abbiamo il massimo rispetto per la gravità della pandemia - spiegano invece gli amministratori locali - ma allo stesso tempo non capiamo come Pordenone possa pagare un prezzo così alto». «Al governo chiediamo almeno di ripensare il colore del Friuli Occidentale quando scadranno le ordinanze sulla zona rossa». C'è il rischio, infatti, che a causa dei dati pesanti che caratterizzano il resto del Fvg, il lockdown possa durare ben più di 15 giorni.

LE CATEGORIE

A schierarsi apertamente a favore dell'iniziativa è Alberto Marchiori, numero uno di Ascom. «La gente è estremamente stanca e lo siamo anche noi. La provincia di Pordenone è penalizzata in modo eccessivo. Tutte le chiusure sono pesanti, ma questa per il territorio è particolarmente bruciante.

REPLICA A DISTANZA

Senza conoscere il salto di qualità della battaglia del Pordenonese, ieri il presidente Fedriga a Radio Punto Zero ha parlato proprio dell'uniformità del rosso in regione. «Il contagio - ha detto - è ovunque, ma è vero che la provincia di Pordenone è la meno colpita. Non dimentichiamoci, però, che in passato ci sono state aree con più contagi, compresa quella del Pordenonese durante la seconda ondata. E nessuno ha mai chiesto di mettere in rosso solo il Friuli Occidentale. Proprio Pordenone aveva problemi di posti letto ed è stata aiutata di recente. Il virus non ha barriere fisiche, non rispetta i confini. Con la mia ordinanza avevo diviso la regione per province, poi non è più stato possibile».

Così, poi, sulle prospettive a breve termine: «L'Italia non può più permettersi nuove chiusure. Anche l'Istituto superiore di sanità conferma che questo può e deve essere l'ultimo sforzo da chiedere ai cittadini. Sperando in una discesa della curva - ha annunciato - credo che già dopo Pasqua i bambini più piccoli possano tornare a scuola. Noi ci basiamo sulle evidenze scientifiche e decidiamo cercando un equilibrio.

Marco Agrusti

