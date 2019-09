LA MISSIONE UDINE Dal Friuli al Nepal per una missione che vuole documentare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MISSIONEUDINE Dal Friuli al Nepal per una missione che vuole documentare i cambiamenti climatici in atto: 133 chilometri a piedi in 12 giorni in terre che rischiano di scomparire. Il team entrerà nei villaggi del Mustang, in Nepal, dove intere popolazioni sono costrette a spostarsi per mancanza di acqua. Partiti da Fiumicino, resteranno a Kathmandu fino al 26 sera poi il 27 settembre mattina inizierà l'attraversata del Mustang, tutta a piedi in 12 giorni. «In Mustang, regione del Nepal, i cambiamenti climatici stanno assumendo tratti...