LA MINORANZA UDINE (Al.Pi.) L'undicesimo assessore sia donna e rappresentante

LA MINORANZAUDINE (Al.Pi.) L'undicesimo assessore sia donna e rappresentante di Fridays for Future. A chiederlo è il coordinatore di Progetto Innovare, Massimo Ceccon, dopo le dichiarazioni del sindaco Fontanini sulla volontà di allargare la giunta. Dato che vanno rispettate le quote di genere (almeno il 40%), secondo il referente della lista civica il prossimo assessore dovrà essere donna visto che ad oggi sono solo 4 su 11. Ci si chiede come verrà giustificata l'esigenza di un ulteriore componente a fronte dei numerosi assessori...