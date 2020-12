LE REAZIONI

UDINE «Le tabelle dell'assessore sembrano smentire le parole dell'assessore». È sarcastico Walter Zalukar (Misto) che aveva chiesto con un'interrogazione al vicepresidente Riccardo Riccardi i numeri reali dei posti letto. «L'Assessore alla Salute non ha dato una risposta completa, mancano, infatti, i numeri sulle dotazioni di posti letto dei singoli ospedali. Evidentemente sono dati sensibili, nel senso che se svelati potrebbero irritare più d'una sensibilità locale. Comunque dalle tabelle che ci ha fornito l'Assessore si può facilmente ricavare, per un confronto, la situazione dei posti letto relativa al 2013, e l'andamento negli anni per cui il dato è disponibile. Dopo il taglio Serracchiani, i posti letto pubblici sono stati ulteriormente ridotti dall'attuale Giunta fino a tutto il 2019, infatti al 31 dicembre di quell'anno risultano infatti 101 letti in meno rispetto alla previsione della riforma Serracchiani. Solo nel 2020 risulta un incremento di posti letto rispetto al 2018, ma è un dato difficile da interpretare, visto che già dall'inizio del 2020 l'organizzazione ospedaliera è stata profondamente modificata per la necessità di far fronte all'emergenza Covid-19. L'incremento dei posti letto sembrerebbe legato a questo evento, più che a voler rimediare ai danni della riforma Serracchiani, e non si riesce a comprendere cosa abbia in serbo per gli ospedali la programmazione regionale, una volta cessata l'emergenza legata alla pandemia. Comunque c'è stato un aumento di 282 posti letto ospedalieri nell'ultimo biennio come risulta dalle tabelle fornite dall'Assessorato alla Salute. Lo scorso 3 dicembre l'Assessore Riccardi aveva dichiarato: Quattrocento posti letto in più nell'arco di due anni. La tabelle dell'assessore sembrano smentire le parole dell'assessore».

SPITALERI

«Quanti morti vale un giro di shopping? Ce lo chiede il sindaco di Berlino. E in Friuli Venezia Giulia, quanti morti vale la supponenza di chi gestisce la sanità? Si fermino, prima che l'emergenza travolga definitivamente ospedali, personale sanitario, terapie intensive, medicina del territorio e tracciamenti. Basta con la favoletta che tutto va bene, che tutto è sotto controllo, e guai a chi si permette critiche. Occorre agire, non farsi azzittire, partecipare domenica al flash mob di Udine. Da cittadini responsabili, senza colori di parte». Così dice Salvatore Spitaleri, membro della Paritetica, alla luce dell'aumento dei decessi e dell'indice dei contagi in Fvg. «Riccardi e Fedriga dicono che non bisogna guardare i dati del giorno ma nel periodo continua Spitaleri . Eppure sono le pagine social del vicegovernatore che ci consegnano un report agghiacciante: i nuovi contagiati si contano a centinaia al giorno, le terapie intensive lottano ogni giorno a strappare alla struttura vicina un rianimatore in più, i cosiddetti posti letto covid costringono a chiudere e riconvertire reparti e ospedali, come se le altre patologie avessero deciso di fare un passo indietro. Con quelle faremo i conti in futuro. Dopo quasi tre mesi di continua emergenza, il personale sanitario è stremato». Per lui «i cittadini meritano di avere messaggi chiari, non contraddittori. In questa situazione non basta che Fedriga si preoccupi. Siamo oltre la soglia dell'allarme e se non si inverte subito la rotta, con azioni coraggiose e chiare, la terza ondata sarà una falcidie: negli ultimi 15 giorni sono oltre diecimila i contagiati e 411 i morti». Furio Honsell (Open sinistra Fvg), invece, si occupa dei trasporti scolastici: «I dirigenti scolastici vanno ascoltati. Chi opera nella scuola non solo ha la piena visione delle problematiche, ma ha anche la capacità di proporre strategie efficaci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA