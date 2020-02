CHIESA

UDINE Inizio Quaresima 2020 sotto il segno di un'allerta generale e severa per contrastare il diffondersi del Coronavirus. Eppure, proprio questa circostanza eccezionale diventa per l'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, motivo di una riflessione che pervade tutto il suo messaggio quaresimale diffuso ieri, con un invito su tutti: «Accogliamo il momento di difficoltà che stiamo vivendo come un'occasione per rientrare in noi stessi e sentire quale sia il nutrimento buono di cui ha bisogno la nostra anima». Le celebrazioni pubbliche sono sospese fino a domenica 1° marzo e dunque oggi sottostanno a tale prescrizione anche le messe che si sarebbero dovute celebrare in occasione delle Ceneri, giornata che segna l'inizio della Quaresima. L'arcivescovo celebrerà la solennità alle 19.30 alla Basilica delle Grazie a Udine e tutti i fedeli potranno condividere questo momento attraverso la diretta streaming dal sito della diocesi, la diretta che sarà trasmessa da Radio Spazio e da Telefriuli. Tuttavia, rivela d'arcivescovo, «molti mi hanno scritto che questa è stata ed è per loro come un un'esperienza di spogliazione vissuta con sofferenza». Nonostante consideri le misure di prevenzione adottate «straordinarie e necessarie» per salvaguardare la salute, monsignor Mazzocato mette in evidenza che «questo virus, che si espande in modo silenzioso e invisibile, ci ha un po' spogliato delle nostre sicurezze e abitudini quotidiane. Ci troviamo a fare i conti con un nemico subdolo e invisibile che, improvvisamente, ci ha fatto sentire fragili e indifesi come da tempo no eravamo abituati». Perciò, «ci troviamo costretti a fare un certo digiuno personale e comunitario». Ma questo, aggiunge, «è anche l'invito che porta la Quaresima. C'è un digiuno che disintossica il corpo e un digiuno che purifica l'anima». Da qui l'appello a «non lasciarci soffocare dalle paure e distrarre dalla curiosità: rientriamo invece nel nostro cuore aprendolo al desiderio di Dio e della preghiera. Appena sarà possibile invita torniamo nelle nostre chiese per nutrirci del cibo spirituale, che guarisce il cuore del virus più pericoloso che sta contaminando l'Europa: la mancanza di fede». La diffusione senza confini del contagio da Coronavirus induce l'arcivescovo, non da ultimo, a un'altra riflessione. fenomeno. Il fenomeno «ci fa toccare con mano che, grazie allo sviluppo del mercato e delle comunicazioni afferma il pianeta terra è ormai una casa comune piccola, nella quale tutti ci tocchiamo facilmente e possiamo farci sia del bene che del male». Una evidenza che l'arcivescovo auspica «risvegli in noi il senso civico della responsabilità e della solidarietà reciproca. Ognuno può e deve fare la sua piccola parte per il bene di tutti», conclude. Oltre alle celebrazioni in programma per oggi, su Radio Spazio la Messa sarà trasmessa ogni giorno alle ore 18.30, celebrata dai Padri Serviti. Domenica 1° marzo, invece, alle 10.30 sarà presieduta dall'arcivescovo. Queste possibilità sono atte a garantire un'unità spirituale di preghiera attorno alla mensa eucaristica anche in tempi di straordinaria contingenza.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA