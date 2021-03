L'INIZIATIVA

UDINE Numeri in netto aumento in un 2020 ricco di contenuti multimediali e di manifestazioni online per la società Filologica friulana.

È convocata per domenica 7 marzo alle 9.30 l'Assemblea generale straordinaria e ordinaria della Sff. Per i soci sarà un appuntamento telematico, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della pandemia da coronavirus.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare in seduta straordinaria sugli adeguamenti statutari per l'iscrizione della Società al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021, nonché sull'adozione del regolamento per i lavori assembleari.

Nel corso del 2020 la Società ha affrontato il momento dell'emergenza sanitaria con grande impegno e ha potenziato fortemente l'offerta culturale on line, sia nei mesi del lockdown di primavera, sia in quelli successivi. Il sito internet istituzionale (www.filologicafriulana.it) è stato costantemente aggiornato ed arricchito con contenuti di qualità, tra i quali ricordiamo i numerosi percorsi a tema: quelli bibliografici tratti dalle riviste sociali e dalle pubblicazioni dell'Istituto e quelli fotografici per la conoscenza dei fondi che raccolgono la collezione di cartoline storiche del Friuli e le fotografie che Ugo Pellis realizzò durante le indagini per la redazione dell'Atlante linguistico italiano. Grande impegno è stato profuso anche per la digitalizzazione di materiali bibliografici, con il progetto Riviste friulane (www.rivistefriulane.it) e la nuova Biblioteca di lingua friulana, in collaborazione con altri istituti culturali della nostra regione.

«La Società Filologica Friulana ribadisce il Presidente Federico Vicario si conferma ente culturale di riferimento per il Friuli. Con la collaborazione di tanti appassionati cultori e amici, abbiamo saputo rafforzare anche in questo 2020, con numeri davvero straordinari, il ruolo dell'Istituto al servizio della comunità per la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni della nostra terra».

Per quanto riguarda i contributi multimediali, il sito si è arricchito anche dei file audio delle celebri Predicjis dal muini di don Giuseppe Marchetti interpretate dall'attore Fabiano Fantini e di un nuovo catalogo on line, l'archivio degli Strolics furlans, che contiene tutti i materiali pubblicati in oltre cent'anni nella celebre rivista. Per essere sempre vicina ai soci e collaboratori, in numero costantemente in aumento, la Società ha inoltre potenziato il servizio di newsletter, mentre manifestazioni (tra le quali ricordiamo in particolare la Setemane de culture furlane) e corsi di formazione, anche per gli insegnanti, si sono svolti on line raggiungendo, grazie anche alla collaborazione dell'Ente Friuli nel Mondo, un gran numero di interessati in Italia e all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA