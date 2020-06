NELLA NOTTE

LIGNANO SABBIADORO Brutto risveglio ieri mattina per gran parte dei lignanesi. Il forte temporale della notte e la grande mareggiata si sono portati via migliaia e migliaia di metri cubi di spiaggia, da pochi giorni completamente messa a punto rimediando ai danni autunnali e invernali. I danni maggiori nell'arenile di Sabbiadoro vanno dalla Terrazza a Mare fino al Faro Rosso, area in concessione alla Lisagest. Anche l'arenile di Pineta è stato seriamente danneggiato, il tratto più colpito è quello prospiciente Piazza del Mare. Altri danni minori sono un po' ovunque lungo tutti gli otto chilometri di arenile. «Proprio in questi giorni dicono alcuni concessionari eravamo riusciti a completare la messa a punto dei gravi danni provocati dalle precedenti mareggiate, ma soprattutto dal forte vento dei mesi invernali, che aveva formato gigantesche dune. Pertanto questo weekend, tempo permettendo, i bagnanti si troveranno l'arenile in alcuni tratti con un grande gradino da superare come dimostrano le foto». Le persone anziane del luogo dicono che non è la prima volta che il mare regala simili sorprese nel corso della stagione e fanno riferimento, in particolare alla grande mareggiata di fine agosto del 2003, quando il Tagliamento, a seguito delle piogge in montagna dei giorni precedenti, ha portato a valle centinaia di tronchi e ramaglie che avevano invaso, nelle prime ore del pomeriggio tutti gli otto chilometri di spiaggia dalle foci fino al Faro Rosso. Era una splendida giornata di sole e l'arenile era pieno di bagnanti che erano scappati in fretta e furia. «Una sorpresa che comporterà giornate di lavoro e costi non previsti dice Manuel Rodeano presidente della Lisagest e pensare che avevamo appena finito di completare l'arenile per questo fine settimana, invece ci varranno giorni di lavoro per ripristinare quello che il mare ci ha portato via in una notte. Armiamoci di buona volontà e ripristiniamo il tutto, una annata cominciata male e che continua ancora a darci grossi fastidi».

Insomma possiamo ben dire che al mare non si comanda, lui si prende sempre quello che è suo. «Ho sempre saputo che l'anno bisestile sarebbe stato poco fortunato, ma pensavo che il Coronavirus fosse stato sufficiente dice Giorgio Ardito, presidente della Spa Lignano Pineta che gestisce l'omonimo arenile - Da un primo calcolo penso che il mare si abbia portato via circa 30 mila metri cubi di sabbia che ora dobbiamo provvedere a recuperare. Visto che la bella giornata di domenica scorsa abbiamo registrato una buona presenza di bagnanti, friulani e veneti, gli austriaci non si vedono ancora, ci siamo dati da fare per completare i pochi lavori rimasti in sospeso per questo fine settimana, invece quando tutto sembrava andare nel verso giusto altra mazzata in testa. Comunque mi sono rimboccato le maniche e ho già predisposto alcune macchine operatrici che già nel pomeriggio, tempo permettendo, (ieri per chi legge ndr) saranno al lavoro, ma anche questo weekend se ne sta andando».

Nel tardo pomeriggio è riapparso un pallido sole che faceva ben sperare che i concessionari potessero riparare i danni subiti, ma i nuvoloni erano sempre in agguato. Intanto la Lignano turistica comincia a prendere piede con l'apertura di varie attività e, visto il movimento di domenica scorsa, qualcuno che aveva deciso di non aprile la propria attività, nel vedere la marea di turisti riversatasi in spiaggia, ha cambiato idea decidendo di aprire. Ora si vuol sperare che anche il fattore tempo non ci metta lo zampino, perché Lignano ha estrema necessità del sole, poi tutto il resto viene da se, anche gli indecisi sulle aperture o meno, opteranno per aprire.

Enea Fabris

