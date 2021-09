Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(al.pi.) Il 2 e 3 ottobre torna la 21. Maratonina Internazionale Città di Udine. Ieri la giunta ha approvato il progetto presentato dall'associazione Maratonina Udinese, che prevede, per il sabato, la terza Salita del Castello (gara che partirà in zona via Cavour e arriverà sul piazzale del Colle, vicino alla Casa della contadinanza) e per la giornata successiva la competizione principale e la 21. Maratonina Internazionale per atleti...