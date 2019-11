La maratona senza pausa pranzo Poi lo sfogo: «È stata una liberazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAUDINE «È stata una liberazione». Massimo Blasoni al termine dell'interrogatorio-fiume di ieri ha pronunciato queste parole al suo avvocato, l'udinese Luca Ponti. Non vedeva l'ora di parlare, di uscire dalla cella nella quale è rinchiuso da più di una settimana e che condivide con un detenuto di nazionalità albanese. «Un bravo ragazzo». Blasoni ieri è apparso inizialmente teso, poi però si è sciolto ed è tornato il capo temuto dai suoi dipendenti, non certo dagli inquirenti che ce l'avevano di fronte. Non è dimagrito, è...