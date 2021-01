IL QUADRO

UDINE Già i dati di questa settimana mostreranno che saremo sotto i famosi 500 per 100 mila abitanti. Inoltre, questo tipo di parametro, che abbiamo abolito per il calcolo delle nuove zone in Italia, cioè l'incidenza dei contagi su 100 mila abitanti, è sbagliato perché penalizza i territori che fanno più tamponi. Non va giù al presidente Massimiliano Fedriga, la mappa disegnata dall'Unione Europea che ha inserito la regione nella zona rosso scura, ovvero in quell'area che potrebbe portare al vincolo dei tamponi e della quarantena prima di uno spostamento tra Stati membri.

Una proposta che sarà valutata nelle prossime settimane dal Consiglio Europeo ma che per lo stesso Fedriga è una cosa molto aleatoria, che non accadrà. Noi siamo la regione che in proporzione fa più tamponi molecolari, quelli più affidabili secondo i nostri esperti e quindi è chiaro che più tamponi si fanno più positivi si trovano e quindi l'incidenza è maggiore. Ma noi dobbiamo premiare chi fa un forte lavoro di ricerca del positivo, non andare a penalizzarlo. In teoria se uno non fa tamponi - ha concluso - non ha nessuna incidenza e quindi può girare felicemente e liberamente in tutta Europa. Al 21 gennaio, nel dettaglio, secondo i dati dell'UE il Fvg è la regione messa peggio a nordest, con 768 casi cumulativi ogni 100 mila abitanti, seguita dalla Provincia di Bolzano con 696, il Veneto con 656 e l'Emilia-Romagna con 528. Debolissimo il tentativo di giustificarsi indicando che altre regioni sono nella stessa situazione oppure prendersela con i parametri o la Ue: è poco credibile chi ha portato il Friuli Venezia Giulia ai dati peggiori in Europa per i decessi con Covid, con un'incidenza di 162 per milione di abitanti. Numeri scomodi ma implacabili, anche se raffrontati al dato anagrafico ha replicato il componente della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri.

I DATI

Continua il calo dei contagi, nelle ultime 24 ore su 6106 tamponi molecolari sono stati rilevati 242 nuovi positivi con una percentuale di positività del 3,96%. Sono inoltre 2841 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 179 casi (6,30%). Rimane invece alto il numero dei decessi registrati che sono stati 19 ai quali si aggiungono 14 avvenuti prima del 19 gennaio per un totale di 2.299 da inizio pandemia, già 630 da inizio 2021. Anche i dati dei ricoveri ospedalieri non scendono: le terapie intensive occupate sono 64, costanti ormai da inizio dicembre, mentre quelli in altri reparti sono 668, in calo di 18 unità rispetto alla giornata precedente. A proposito di terapie intensive l'azienda padovana Steam si è aggiudicata tre lotti della gara per la progettazione e direzione lavori di nuove terapie intensive bandite dalla Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19: in Fvg nell'Asugi per 6 interventi in 3 siti ospedalieri tra cui Cattinara e Gorizia. I totalmente guariti sono 49.638, il 76,4% dei 64.940 positivi da inizio pandemia; i clinicamente guariti salgono a 1.513, mentre scendono ancora, per il decimo giorno di fila, le persone in isolamento che risultano essere attualmente 10.758. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 14 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale 3. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr), da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di tre infermieri, un medico, tre operatori socio sanitari. Sono risultati negativi al tampone, gli ultimi due clienti dell'hotel di Marano Lagunare dove la scorsa settimana si era sviluppato un focolaio di Covid-19 con 20 contagi tra gli ospiti e 5 tra il personale. I due clienti sono potuti così rientrare nelle proprie abitazioni. Ora si procederà con la sanificazione dell'hotel e a seguire la sua riapertura. Va detto che i 20 contagiati sono stati trasferiti in una struttura sanitaria di Gorizia, mentre i 15 in quarantena sono ospiti di una struttura dedicata a Udine. Continua invece a crescere il numero dei positivi, sono ora 26, alla casa di riposo di San Daniele del Friuli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA