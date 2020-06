LA MANIFESTAZIONE

UDINE Nella Grecia antica c'era un termine unico, téchne, con cui comprendere l'intero mondo dell'arte, attori, danzatori, musicisti, tecnici di scena, scenografi, maestranze varie. Ebbene tutta questa filiera, la tèchne, si è riunita ieri pomeriggio a Udine in una piazza XX Settembre gremita per chiedere un tavolo di lavoro con le istituzioni, non solo per esporre problematiche, ma soprattutto per proporre soluzioni.

Dietro uno spettacolo dal vivo si muove un universo fatto di moltissime figure professionali, tutte ingranaggi della stessa macchina, che insieme contribuiscono al prodotto finito, e che non possono esistere l'una senza l'altra. Professionalità con peculiari specificità che non trovano riconoscimento in altrettante specifiche tutele quali contratti lavoro nazionali, albi professionali, azioni di sostegno da parte dello Stato. In due ora fitte di interventi, le varie categorie di questo comparto hanno esposto le loro istanze, tutte concordi sul fatto che l'attuale emergenza Coronavirus ha evidenziato esponenzialmente lacune già esistenti in questo settore.

Klaus Martini, rappresentante regionale di Attrici e Attori Uniti, ha sottolineato come «sia assordante il silenzio delle istituzioni su questo settore, rimasto senza lavoro e completamente dimenticato da inizio lockdown, mentre la ripresa si annuncia difficilissima in applicazione delle restrizioni,; l'apparato legislativo non è adeguato alle numerose specificità della nostra categoria, evidente anche dalla insufficienza delle tutele dei decreti emergenza; c'è dunque bisogno di una riforma della legge sullo spettacolo, di certezze sul cumulo dei versamenti pensionistici, di un reddito di continuità per i periodi di non occupazione come già accade nel modello francese».

A tale modello fa riferimento anche Marta Bevilacqua, coreografa di Arearèa, e rappresentante del movimento Lavoratori della Danza, che sottolinea come «il lavoro di coreografi,danzatori, performer sia caratterizzato da una forte discontinuità, che i Francesi hanno chiamato intermittenza, istituendo un reddito di continuità per i lavoratori dello spettacolo dal vivo, riconoscendo che gli intermittenti non sono inattivi, anzi, i tempi tra una produzione e l'altra sono intervalli di ricerca, di perfezionamento tecnico, di prove e aggiornamento, per realizzare l'opera successiva, di viaggi per audizioni a nostre spese; la danza in Friuli fa impresa, svolge attività di sperimentazione, di produzione e circuitazione spettacoli, fa formazione nelle scuole di danza, fa progetti socio-educativi rivolti a comunità oggetto di esclusione e di disagio. Tutte queste azioni dei singoli e delle imprese rischiano di essere invisibili».

E tali si sentono anche tutte le maestranze del back-stage, rappresentate da Francesco Rodaro, titolare del Service Music Team, da Sefano Bragaglio, tecnico freelance, da Carlo Visentini e altri ancora, che propongono «l'istituzione di un albo professionale dei lavoratori dello spettacolo dal vivo, il riconoscimento dell'intermittenza come tipicità di questo settore come avviene anche in Germania, con relativo reddito di continuità, la ridistribuzione dei fondi del Fus a tutti gli esponenti del mondo dello spettacolo, la riduzione dell'iva al 4% come per molte altre categorie». Artisti, tecnici e maestranze se ascoltati con le loro competenze possono offrire soluzioni semplici e concrete alle istituzioni per salvare il mondo della cultura che sottolinea Claudio De Maglio, direttore dell'Accademia Nico Pepe- «non va relegata nel superfluo, bensì ha un valore terapeutico, etico, sociale importantissimo, alimenta il senso critico e la complessità di visione».

Federica Sassara

