CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MANIFESTAZIONEUDINE Campioni e amatori, giovani e famiglie: tutti in centro, oggi, per la Corsa dell'Angelo, la gara podistica nata nel 2008 come giro Città di Udine - che attraversa il cuore della città, circumnavigando il Colle del Castello e la statua simbolo da cui prende il nome. La manifestazione inizia alle 13 e il percorso sarà lungo un anello di mille metri che parte e arriva in piazza Libertà, transitando in via Manin, piazza Primo Maggio, via Portanuova e via Mercatovecchio; ogni categoria lo percorrerà più volte, a...