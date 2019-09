CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONETRIESTE (E.B.) Conto alla rovescia per la 51ma edizione della Barcolana, la regata velica internazionale che tingerà di bianco le acque del golfo di Trieste domenica 13 ottobre. Tutte le novità sono state annunciate ieri nel capoluogo giuliano dal presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz, affiancato dal presidente di Generali, main sponsor dell'evento, Gabriele Galateri di Genola. La grande festa inizia quest'anno in anticipo il 2 ottobre per un totale di undici giorni consecutivi di eventi e il...