La lite per una ragazza degenera scoppia una maxi-rissa in centro

VIOLENZE IN CENTROUDINE Ci sarebbero ragioni sentimentali all'origine di una violenta lite scoppiata sabato pomeriggio nella centralissima piazza San Giacomo tra due giovani stranieri e poi degenerata in una rissa in cui sarebbero rimaste coinvolte una ventina di persone, intervenute per separare i due litiganti. È successo intorno alle 18 di sabato pomeriggio.Due giovani studenti stranieri, un ragazzo egiziano di 21 anni residente a Cervignano e un giovane kosovaro di 20 anni, residente a Udine, avrebbero avuto un violento alterco per motivi...