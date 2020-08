IL CASO

PALMANOVA Potrebbe esserci lo spaccio di sostanze stupefacenti all'origine della lite degenerata in accoltellamento con annessa fuga, episodio che ha scosso la comunità di Palmanova nella giornata di ieri. Lo stanno accertando i Carabinieri della Compagnia palmarina, guidati dal comandate Stefano Bortone. Nell'arco di poche ore sono riusciti a fermare i fuggitivi, ricostruire l'accaduto e denunciare i tre protagonisti del fatto, un 36enne e un 30enne della Bassa friulana e una 27enne della conca tolmezzina.

LITE

Erano le 11.30 quando in via Molin, proprio davanti alla sede del Sert della città stellata, gli animi dei tre in questione hanno iniziato ad animarsi: grida, urla, spintoni. I due ragazzi sono giunti al contatto fisico. Mentre si stavano azzuffando, a un certo punto la 27enne, compagna del 30enne, ha deciso di dare una mano al fidanzato e ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico, sferrando ripetutamente fendenti sul gluteo del 36enne. Questi si è accasciato, mollando la presa mentre gli altri due si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Ma l'accoltellato, in preda forse a un raptus, ha iniziato a sfogare la sua ira contro alcune vetture in sosta, estraendo un coltello da caccia a lama lunga con il quale ha graffiato le carrozzerie, bucato gli pneumatici e rotto i cristalli delle auto. Il tutto sotto gli occhi attoniti di alcuni residenti della zona che, richiamati dalle urla, si erano avvicinati alla via per capire cosa stesse succedendo. Immediata la segnalazione al numero unico d'emergenza. Subito sul posto sia gli agenti della Polizia locale che i militari dell'arma e un'ambulanza del 118. L'equipe medica ha soccorso il ferito che stava perdendo molto sangue, trasportandolo poi in Pronto soccorso all'Ospedale di Palmanova dove è stato medicato e trattenuto per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. Parallelamente i carabinieri palmarini con più gazzelle hanno fatto scattare la caccia alla coppia, istituendo posti di blocco nella zona. Tramite le testimonianze raccolte sono riusciti a risalire all'identità dei due fidanzati, rintracciati poco dopo in centro a Cervignano, mentre si stavano andando a nascondere a casa del 30enne. Dopo averli fermati e condotti in caserma li hanno fatti deporre.

DENUNCE

Quindi sono scattate le denunce e i deferimenti: tutti e tre i protagonisti della rissa - privi di lavoro, tossicodipendenti e già noti alle forze dell'ordine - sono stati denunciati per lesioni aggravate e rissa aggravata. L'accoltellato e l'accoltellatrice sono stati deferiti in stato libertà per porto abusivo d'armi; l'accoltellato anche per danneggiamento aggravato. Entrambe le armi sono state rinvenute, quella detenuta dalla donna era nella vicina piazza XX Settembre, poco distante dal luogo della lite, abbandonata durante la fuga sotto un veicolo in sosta. Poi sono state poste sotto sequestro. Tutti gli incartamenti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Udine, che ha seguito l'evolversi delle indagini.

