RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO

UDINE Sarebbe clamoroso, ma potrebbe accadere. La lettera del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, indirizzata al Governo per chiedere lo storno della compartecipazione regionale al risanamento della Finanza pubblica 726 milioni quest'anno e 716 l'anno prossimo potrebbe partire senza l'assenso del Patto per l'Autonomia, la forza politica che ha fatto della difesa della specialità della Regione, e quindi del suo bilancio, una delle sue ragion d'essere. Lo ha prefigurato ieri il capogruppo in consiglio regionale, Massimo Moretuzzo, al termine di una animata riunione dei capigruppo, nella quale si è stabilito il calendario dei lavori del consiglio regionale per martedì, mercoledì e giovedì prossimi di nuovo nell'Aula di piazza Oberdan a Trieste, dopo la chiusura dei primi di marzo per sanificazione. La seduta si aprirà con l'illustrazione della lettera che il presidente Fedriga ha annunciato di voler inviare a Roma e che Moretuzzo considera «solo un bluff». È ancora battagliero l'autonomista quando, dopo la riunione dei capigruppo, spiega ciò che ritiene inaccettabile, tanto più dopo la linea di collaborazione tenuta in queste settimane con la Giunta, in considerazione del momento eccezionale che si è dovuto governare.

«Siamo pronti a sostenere il presidente per chiedere a Roma anche di più, ma non può arrivare in Consiglio e chiedere l'adesione su un documento blindato tuona - Sarà un documento non emendabile, forse ci arriverà solo stasera (ieri sera per chi legge, ndr) e non è chiaro ancora se al termine del dibattito ci sarà un voto. A queste condizioni non mi interessa neppure ciò che c'è scritto». Così concepita l'operazione «o è un atto strumentale o si sta prendendo gioco del Consiglio regionale».

Moretuzzo considera la battaglia finanziaria con Roma essenziale per costruire la Fase 2 in termini di politica economica per la ripresa, «perché se non hai soldi non puoi fare niente». Per questo «un documento del genere va condiviso. Altrimenti con che forza vai a Roma?». Un'azione che «doveva rappresentare la valorizzazione massima del Consiglio regionale» rischia di diventare dunque quanto meno divisiva, nonostante ieri il presidente del Consiglio, Piero Mauro Zanin, abbia auspicato «un clima costruttivo volto al bene della comunità regionale quando, in apertura dei lavori, il governatore Fedriga illustrerà la richiesta al Governo».

Il Patto per l'Autonomia «è d'accordo con la richiesta di eliminare il contributo allo Stato per questo e l'anno prossimo precisa il capogruppo - ma riteniamo totalmente sbagliato il metodo usato nella gestione della trattativa: la specialità non si difende con gli annunci e le dirette social. Se vuole avere un mandato pieno e convinto del Consiglio regionale, si sieda a un tavolo e ne discuta».

IL FRONTE DEM

Gli atti unilaterali «portano a rottura tra istituzioni. Sì a scelte condivise, no all'aut aut», sostiene anche il capogruppo del Pd in Consiglio, Sergio Bolzonello. «Spero di sbagliarmi ha aggiunto - ma ho l'impressione che la volontà di Fedriga sia quella di chiedere esclusivamente una firma a prescindere, non di scrivere un documento assieme». Se fosse così, potrebbero mancare le firme di almeno alcuni sindaci del Friuli Venezia Giulia, cui Fedriga ha chiesto sostegno inviando la lettera. «Non mi è arrivata, ma se il presidente chiede soldi a Roma va sostenuto considera il primo cittadino di Palmanova Francesco Martines - Purché ci siano due condizioni: condivida il documento con l'Anci e stabilisca quanto dei fondi richiesti andranno ai Comuni, dato che per ora non abbiamo visto un euro; in secondo luogo si chieda quanto effettivamente non sarà introitato causa minor gettito, facendo il saldo a fine anno». An. La.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA