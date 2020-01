La Lega attacca: chi ha chiuso l'ospedale ora protesta

LA POLEMICA

UDINE Paradossale che il Partito democratico rinneghi se stesso, quando è stata l'Amministrazione regionale Serracchiani a chiudere definitivamente l'ospedale di Cividale. Il Pd ha ribadito il declassamento a presidio ospedaliero di Cividale con la legge 17/2014, sorprende quindi la raccolta firma degli esponenti proprio di quella parte politica.

Lo affermano in una nota i consiglieri regionali della Lega, Ivo Moras ed Elia Miani. Il concetto di reparto di Medicina - spiegano i due esponenti della Lega - oggi è molto diverso da ciò che troviamo a Cividale, in quanto nella città ducale vengono ospitati pazienti con bassa e media complessità che non necessitano di un ospedale. Nel presidio di Cividale aumenteranno invece i posti in Hospice, Rsa e nella specialistica ambulatoriale. Il primo intervento passerà alle 24 ore e ci sarà inoltre un accordo con l'Università di Udine per sviluppare a Cividale la Geriatria. Struttura e personale del day surgery rimarranno invariati, precisa inoltre Miani. I due consiglieri della Lega evidenziano poi l'incoerenza degli esponenti politici che si mettono in piazza per raccogliere firme avverso una decisione che hanno preso loro e i loro alleati di governo. Il Movimento 5 Stelle in piena crisi di consensi, cercando di prendersi meriti che non ha, si inserisce in una sterile polemica pre-elettorale al fine di ottenere qualche voto in più.

Questa maggioranza regionale - sottolineano gli esponenti della Lega - ha riordinato le cose aumentando le prestazioni specialistiche ambulatoriali e i posti letto delle degenze intermedie. Inoltre, ha previsto in legge una presenza dell'università per le complessità geriatriche. Dispiace - concludono Moras e Miani - che si faccia campagna elettorale sulla salute dei cittadini, raccontando bugie e falsando la realtà a seconda di un tornaconto politico. Un attacco frontale, dunque al Pd e ai 5Stelle che su questa vicenda stanno raccogliendo le firme in piazza. Ma non solo questo l'unico fronte aperto per la sanità.

