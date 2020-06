LE REAZIONI

UDINE (cdm) «È un sollievo sapere che Valerio sta bene, che se l'è cavata». Dice così il sindaco di Arta Terme, Luigi Gonano, appena appresa la notizia dell'incidente capitato al pilota carnico, che è caduto con il mezzo che stava guidando in mezzo ad un campo di grano fra Caorle ed Eraclea, in Veneto, ed è rimasto ferito. Fortunatamente, l'impatto è stato attutito dalle piante, tanto che sarebbe stato lo stesso pilota friulano a dare l'allarme e a guidare i soccorritori nella zona dell'incidente. «È una persona conosciuta nella zona. Ha una grande passione per il volo», rammenta il primo cittadino del centro termale.

A sincerarsi delle condizioni di salute di Dereani è stato anche il titolare della Konner srl, Sergio Bortoluz, che si è precipitato in ospedale appena ha saputo dell'incidente. «Dereani era in viaggio, stava andando a Caorle a farsi un giro con un elicottero K1 della nostra azienda - spiega Bortoluz -. Fortunatamente sta bene, non ha grossi problemi: non risulta abbia ferite da taglio, parla tranquillamente. Dovrebbe essere dimesso presto. Si è scusato tantissimo. L'elicottero si è schiantato in un campo di grano, ma la parte posteriore è intera: il rotore di coda era ancora funzionante». Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri. «A noi - dice Bortoluz - non risulta assolutamente un'avaria. Se fosse stata un'avaria, avrebbe potuto fare un'autorotazione. Ma non ha neanche fatto in tempo a farla che si è infilato nel campo di grano. Era troppo basso in quota, era a 15-20 metri. Dice che ha perso il controllo - sostiene il titolare della Konner, azienda attiva fin dal 2002 ad Amaro nel settore aeronautico -. Non riusciamo a capire che cosa sia successo, che errore ci sia stato. Fortunatamente Dereani non si è fatto male. È un amico da tempo e abbiamo una passione comune per gli elicotteri. Per questo sono partito da Udine appena ho avuto la notizia», conclude Bortoluz.

