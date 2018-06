CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA KERMESSESAN DANIELE È iniziato il conto alla rovescia per la 34. edizione di Aria di Festa, la storica festa del Prosciutto di San Daniele Dop in programma dal 22 al 25 giugno a San Daniele. Stand enogastronomici, prosciuttifici aperti, corsi di cucina e degustazioni guidate animeranno la cittadina da venerdì a lunedì. Imperdibili gli incontri artistico-culturali con ospiti come Gianfranco Vissani, Giuseppe Battiston e Piero Sidoti, Morgan e Valentino Corvino, Luca Mercalli, Sergio Tavcar, Lella Costa e Lodovica Comello. Venerdì 22,...