La guerra dei castelli secondo Martines «Provincialismo ridicolo e dannoso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAUDINE «Il mio castello è molto più bello: un infantilismo politico-amministrativo». Al consigliere Pd Vincenzo Martines, la sfida tra i castelli di Udine e Trieste lanciata dal sindaco Pietro Fontanini non piace per niente: «Fuori luogo», l'ha definita sulla sua pagina Facebook. «Ho sempre sperato che pur nella diversità di vedute, Fontanini mi desse la possibilità di ragionare su questioni che ineriscono il futuro della città di Udine. Invece, devo dire, mi stupisce per le sue affermazioni estemporanee», ha detto...