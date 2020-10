LA GIUNTA REGIONALE

TRIESTE È pronto ad approdare in Consiglio regionale il disegno di legge relativo al coordinamento della finanza locale che consentirà dal prossimo anno ai Comuni di assumere e di aprire cantieri, se avranno le risorse per sostenere le spese.

La Giunta regionale ieri, infatti, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha dato il via libera definitivo al testo dopo aver raccolto il parere positivo all'unanimità anche del Consiglio delle autonomie locali.

Vista dal punto di vista dell'assessore, mette in atto «una rivoluzione epocale, poiché le competenze del Friuli Venezia Giulia, acquisite in virtù dell'accordo nel febbraio 2019 con l'accordo tra il presidente Fedriga e l'allora ministro dell'economia Tria, si ampliano e lo Stato non ha più voce in capitolo su come i Comuni accendono i mutui o reclutano il personale».

Il testo approvato ha recepito due osservazioni del Cal: la Regione effettuerà il monitoraggio dei conti pubblici per valutare la sostenibilità e non la regolarità della gestione ammnistrativo-contabile dei Comuni. Inoltre la Regione potrà avvalersi del contributo dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

«La libertà che dà questa norma si tramuterà in nuovi posti di lavoro, ne stimiamo un migliaio dal prossimo anno», ha concluso Roberti.

