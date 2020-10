«Con il decreto Agosto il governo ha stanziato nove milioni 872mila euro per il Fvg per ridurre le liste d'attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza coronavirus. Ora non ci sono più alibi per la risoluzione di una situazione inaccettabile che ha oltrepassato ogni limite: la Regione attivi dunque il piano regionale per il recupero delle prestazioni sanitarie e dia risposte ai cittadini». Lo afferma la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, componente della commissione Salute del Consiglio regionale. «Le risorse chiarisce Santoro servono ad attivare strumenti straordinari per erogare remunerazioni più elevate e aumentare la tariffa oraria lorda del personale sanitario e a effettuare assunzioni a tempo determinato o utilizzando il lavoro autonomo». Entro il 14 settembre, «la nostra Regione avrebbe dovuto presentare al ministero della Salute e a quello dell'Economia e delle finanze un piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. Auspichiamo che ciò sia stato fatto e che quindi si sia attivato il percorso per l'utilizzo delle risorse nazionali che vanno impiegate entro il 2020» aggiunge Santoro annunciando sul punto un'interrogazione in Consiglio. «Dopo i 109 milioni stanziati per la sanità del Fvg con i decreti Rilancio e Cura Italia conclude Santoro è un'ulteriore dimostrazione della concretezza del Governo in materia sanitaria, intervenendo a sostegno delle regioni su un tema così delicato e allarmante come quello delle liste d'attesa».

