«La giunta Fedriga vende i risultati di Serracchiani»

LA POLEMICAUDINE «La Giunta Fedriga vende i nostri risultati». È la sintesi del ragionamento che ha fatto l'opposizione Dem all'indomani del resoconto positivo sulla stagione invernale in montagna fatta l'altro giorno dall'assessore regionale al Turismo, Sergio Bini, con i vertici di PromoTurismo Fvg. A scendere in campo, nello specifico, l'ex assessore regionale al Turismo della Giunta Serracchiani, Sergio Bolzonello, attuale consigliere regionale del Pd. A dargli manforte, poi, un montanaro Doc, come Enzo Marsilio, collega di partito e...