TRIESTE La Giunta regionale appronterà già nella seduta di domani ulteriori interventi a sostegno dell'economia regionale, dopo quelli previsti nella legge approvata l'11 marzo scorso, cominciando a rispondere alle esigenze impellenti emerse negli incontri che questa settimana gli assessori alle Finanze Barbara Zilli e alle Attività produttive Sergio Bini hanno svolto con le categorie economiche e con alcune figure professionali che sono a stretto contatto con il mondo delle imprese, come i commercialisti. Misure che potrebbero tener conto anche delle possibilità d'azione riscontrate nei soggetti finanziari della Regione, quali Friulia, Finest, Frie e, per quota parte, Mediocredito.

Al tavolo aperto, costituito per l'analisi dell'evolversi della crisi economica generata dalla pandemia da coronavirus, «dovranno pervenire entro giovedì» le richieste e le proposte, ha specificato ieri Bini, «in modo da consentire alla Giunta regionale riunita venerdì di delineare le prime iniziative».

Tra queste, ci saranno i Regolamenti attuativi della legge regionale dell'11 marzo che dispone 33,4 milioni e disposizioni per mettere rapidamente in circolo i milioni che la Regione ha già impegnato a Bilancio e che quindi potrebbero rappresentare una boccata d'ossigeno immediata. Se ci sarà bisogno di dare veste legislativa alle procedure, il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ha convocato i capigruppo in videoconferenza per lunedì 23 marzo e una seduta d'Aula potrebbe esserci il 30 marzo. Gli interventi regionali, come ha delineato sin dall'inizio della crisi il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, terranno conto di quelli attivati dalla Stato, in modo che le azioni si integrino e non si sovrappongano. L'incontro con i vertici di Mediocredito e dell'Ordine dei commercialisti ieri hanno confermato «l'urgenza di mettere a disposizione liquidità, soprattutto per le piccole e le micro imprese ha riassunto l'assessore Zilli -. Uno sforzo per il mondo bancario che la Regione condividerà con le partecipate e con tutto il sistema regionale». A Friulia, Finest e alle banche, ha aggiunto l'assessore Bini, «chiediamo di compiere uno sforzo per mettere in campo risorse importanti e a condizioni straordinarie, perché il sistema economico del Friuli Venezia Giulia possa fare fronte alla grave situazione causata dall'emergenza».

Il presidente dei Mediocredito, Edgardo Fattor, nel condividere le valutazioni espresse dagli assessori regionali ha assicurato «la massima disponibilità a mettere a disposizione l'Istituto per le valutazioni e le proposte utili a favorire un sostegno adeguato all'economia in crisi». Ai commercialisti, che hanno condiviso l'urgenza di assicurare alle piccole e medie imprese la disponibilità di risorse immediate, l'assessore Zilli ha anche chiesto «un parere sul decreto Cresci Italia', per delineare ha detto in modo puntuale gli interventi che la Giunta sottoporrà a breve al Consiglio regionale». Alla titolare delle Finanze regionali, infatti, spetta il compito di uno sguardo ad ampio spettro sulla situazione, per poter agire in modo congruo rispetto a tutte le necessità. Si è fatto interprete ieri di un nuovo problema sorto nella filiera agricola l'assessore regionale alle Politiche agricole, Stefano Zannier, che ha scritto al Ministero di riferimento per sapere «se fare l'orto familiare possa considerarsi attività agricola e se, quindi, sia consentito lo spostamento personale per andare a comprare le piantine da trapiantare o se, in alternativa, sia permessa la consegna a domicilio». Dalla risposta al quesito dipenderà l'andamento economico di diverse aziende che producono e commercializzano piantine, poiché questo è il periodo di maggior domanda. «Non possiamo permetterci che le restrizioni di spostamento comportino una rilevante perdita economica per le imprese regionali coinvolte», ha commentato Zannier.

