UDINE Procede l'iter per il nuovo impianto crematorio di Paderno e, mentre gli uffici tecnici lavorano alla predisposizione del bando di gara, Palazzo D'Aronco è alla ricerca di qualcuno che gestisca fino al 2023 quello del cimitero di San Vito. Il Comune, infatti, ha attivato la procedura di manifestazione d'interesse del crematorio esistente all'interno del cimitero maggiore, con un importo a base d'appalto di circa 690mila euro (di cui 689mila soggetto a ribasso d'asta) cui si aggiungono altri 115.500 euro per un'eventuale proroga di sei mesi. L'appalto verrà aggiudicato mediante offerta economicamente più vantaggiosa, che comprende requisiti di prezzo e di qualità (in particolare riferiti al sistema organizzativo di gestione dell'impianto, alla gestione delle emergenze e alla proposta di interventi migliorativi della qualità ambientale). L'importo è stato calcolato sulla base di 3.450 cremazioni effettuate nel periodo di gestione che avrà durata triennale con partenza, indicativamente, dal primo ottobre di quest'anno. L'affidamento del servizio comprende anche la reperibilità, la manutenzione ordinaria dell'impianto, il trattamento delle ceneri e tutti gli adempimenti previsti dalle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (incluse le analisi al camino delle emissioni in atmosfera e l'analisi mensile delle polveri). Il capitolato di gara cita anche che il contratto si risolverà qualora, decorsi due anni dall'inizio del servizio, dovesse essere attivato un nuovo impianto di cremazione nel territorio del Comune. La risoluzione avrà effetto alla scadenza di due mesi dalla data di collaudo di detto nuovo impianto.

L'amministrazione comunale, infatti, come spiega l'assessore ai Lavori pubblici Loris Michelini, sta proseguendo l'iter per il nuovo impianto che verrà realizzato nel cimitero di Paderno e che tante polemiche ha sollevato tra i residenti della zona. Gli uffici sono al lavoro per predisporre la gara che servirà a trovare il soggetto privato che costruirà e gestirà la struttura, a due linee e basse emissioni, destinata a sostituire quella di San Vito (risalente al 1991). Il nuovo crematorio prevede un investimento di circa 3,1 milioni (più Iva), che sarà a carico del privato individuato. Questi avrà in concessione l'impianto per 30 anni (il valore stimato della concessione è di circa 29 milioni) al termine dei quali la struttura tornerà in capo al Comune; in cambio, il concessionario dovrà corrispondere a Palazzo D'Aronco un canone di 85 euro a cremazione (cifra soggetta a rialzo in sede di gara).

