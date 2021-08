Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GARAUDINE L'Azienda regionale di coordinamento per la salute ha deciso in seguito ad una procedura di gara - di affidare il servizio di disinfestazione larvicida e adulticida delle zanzare, da svolgersi nei comuni del Friuli Venezia Giulia alla ditta Gico Systems che ha sede in Calderara di Reno (Bologna) la cui offerta ammonta ad 87.992 euro. La ditta Servizi Innovativi con sede a Ripalimosani (Campobasso) si occuperà invece della...