UDINE È testimone del tempo a Udine, Valter Muschietti. Alla vigilia dei 91 anni, nel suo negozietto di numismatica in galleria Antivari (ex Astra) ne ha già trascorsi 67. Un'attività avviata da giovane era il 1953 - in contemporanea al matrimonio e nata dalla passione per il collezionismo che ha avuto sin da ragazzino. Affinata tiene a precisare dall'avere avuto un maestro come Carletto Cosmi, qualificato consulente del Museo civico cittadino. Quando inizò, in Italia negozi del genere si contavano sulle dita delle mani. Per trovarne qualcuno bisognava spostarsi sino in Lombardia e Piemonte. Lui ci ha creduto, sostenuto dalle competenze che andava acquisendo. Un lavoro aggiunge in cui bisogna prestare molta attenzione. Capita di tutto. Ricordo, ad esempio, di avere scovato fra le cianfrusaglie portatemi da una anziana signora una moneta ossidionale, una rarità risalente addirittura al 1200. Una lieta sorpresa nel contesto di tante esperienze per un mestiere che giudico il più bello del mondo dando modo di effettuare ricerche, addentrarsi nella storia, conoscere biografie. Adesso, però, il ribaltamento. Se n'è accorto anche dalla clientela. Svela infatti: I ragazzi venivano da me per capire e farsi erudire su qualche moneta che possedevano. Ora, appena entrano, chiedono quanto possono ricavare vendendola. Fra gli affari mancati ricordo quello, nel finale degli anni Cinquanta, con un collezionista interessato ad una costosa moneta d'oro del tardo impero romano. Gli piaceva. Poi ha cambiato idea: più importante per lui, in quel momento, acquistare i cappotti nuovi per i figli. In galleria è approdato all'inizio degli anni Cinquanta.

Chiesi di avere in affitto uno dei negozi ma lo spazio disponibile mi appariva eccessivo, cosicché lo divisero creando a fianco a me la torrefazione Columbia. Nei sacchi dell'omonimo caffè che smerciavano sfuso veniva nascosto qualche chicco d'oro: poteva capitare in omaggio. Io pagavo un affitto piuttosto caro: 30 mila lire al mese. Erano gli anni belli della galleria a cui dava nome il vicino grande cinema. Dice Muschietti: Assieme a Mercatovecchio costituiva un passeggio obbligato per lo shopping. Non mancavano negozi per tanti gusti (ndr: libreria Carducci, alimentari Cecotti, valigeria Bassetti, Etty boutique, Miola abbigliamento, Floreani elettrodomestici, Comino tabaccheria, Szulin gioielleria). Senza scordare il richiamo esercitato dal Mocambo: dancing sotterraneo d'inverno, scenografico soprastante giardino all'aperto in estate. La galleria rimane nella storia cittadina del secondo dopoguerra. Lì sotto sono passati divi del cinema, personaggi importanti, musicisti di fama, sportivi. L'albergo Friuli, sul fronte opposto di piazza XX Settembre era sede dei ritiri dell'Udinese mentre nell'hotel Italia (l'Astoria) alloggiavano spesso le squadre ospiti. Valter Muschietti adesso ha rallentato al minimo l'impegno numismatico: qualche ora mattutina per continuare ad effettuare perizie e stime o rilasciare garanzie di autenticità sulle monete. Quando deciderà di chiudere, il suo negozio finirà con lui. Fra centri commerciali e internet, con la globalizzazione imperante, il modo di commerciare è cambiato e la galleria Astra di un tempo non esiste più.

