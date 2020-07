VERDE

LIGNANO La città di Lignano si è arricchita di un nuovo e ampio polmone di verde a disposizione del pubblico. Si tratta di un'area di bosco che si estende su oltre 200 mila metri quadrati, tra le vie Centrale e Tarvisio in zona Sabbiadoro, di proprietà dell'Efa. Nella quiete del bosco sarà possibile passeggiare lungo i camminamenti naturali, leggere le caratteristiche delle varie specie di flora presenti nel sito, sostare nelle panchine che verranno installate lungo i percorsi e fare anche attività fisica. Tutta la superfice è principalmente ricoperta da pini neri e marittimi, pioppo bianco, leccio nostrano e da una infinità di altre piante di sottobosco, tra queste pure l'orchidea selvatica, denominata orchidea lignanese. Presto verrà proposto anche un progetto didattico sull'educazione ambientale. Si possono percorrere in sella alla bicicletta i lunghi viali all'ombra degli alti fusti di pini e sono possibili molte altre attività culturali, oltre che sportive, non per ultimo si potranno organizzare lezioni di yoga. I presenti hanno potuto poi per la prima volta entrare per una passeggiata nella piccola foresta lignanese, accompagnati dal professor Maurizio Droli dell'Università di Udine che ha illustrato le finalità di tale apertura che permetterà la terapia forestale. Il tempo trascorso nel verde del bosco sarà pure un toccasana nella cura dei pazienti diabetici ed asmatici. Nella vegetazione spiccano i pini che portano le incisioni dalle quali si ricavava la resina, pratica molto usata da tempi remoti fino alla fine degli anni Quaranta. Il progetto prevede di utilizzare al massimo i sentieri, oggi appena tracciati, di poter usufruire di aree di ristoro, con l'inserimento di panchine, tavoli e di poter sostare in aree di maggior pregio naturalistico. Dopo anni di interessamento da parte del Comune e di Enrico Cottignoli, Lignano è riuscita a coronare un sogno che durava da parecchio. Già nell'estate 2015 l'assessore all'urbanistica Paolo Ciubej, uno dei principali fautori di questa iniziativa, aveva emanato una nota, che tra l'altro diceva: «La prossima stagione estiva verranno messi a disposizione degli ospiti oltre 200 mila metri quadrati di splendida pineta con funzione pubblica». Ma i primi e deboli accordi tra Comune ed Efa erano iniziati già molto prima. La pineta è stata ricostituita a partire dalla fine del XVIII secolo e completata verso la metà del XIX secolo con interventi di difesa, bonifica e valorizzazione ambientale. Si trova in un'area che comprende edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quello della colonia per bambini progettata dall'architetto Pietro Zanni, realizzata nel 1939 e che dopo nel 1947 fu anche un centro per esuli ed ex prigionieri di guerra. Quest'anno l'apertura sarà limitata a poche settimane a cavallo di Ferragosto. Proprio ieri hanno preso l'avvio al suo interno parecchi lavori, ma il tutto sarà pronto per la stagione 2021. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Nutrita pure la rappresentanza di assessori e consiglieri regionali. Per Lignano era presente l'assessore alla cultura Ada Iuri e un grande pubblico. Gli onori di casa sono stati fatti da Enrico Cottignoli, che dopo aver portato i saluti del presidente dell'Efa Giancarlo Cruder e dell'amministratore della BellaItaliaEfa Village, Federico Delaini ha illustrato alcune caratteristiche del battesimo di questa stupenda foresta del mare, com'è stata definita.

Enea Fabris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA