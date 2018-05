CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FOLLIACERVIGNANO Ragazzino di 14 anni sradica un paletto di quelli che delimitano la carreggiata e lo lancia sulla strada dal cavalcavia. Il palo di plastica, lungo circa un metro e mezzo, per poco non finisce addosso a un uomo di Gonars che comunque sbanda con la moto, rovina sull'asfalto e resta ferito. È successo il primo maggio scorso, a Cervignano del Friuli.Il minorenne ha spaccato il delimitatore della carreggiata, ha raggiunto il cavalcavia della strada regionale 352 e lo ha lanciato di sotto, all'altezza della variante Powell, non...