LA FIRMA DEI SOSPIRITRIESTE Per qualche delega mancante e qualche impegno personale alla fine sotto l'albero i dipendenti del pubblico impiego regionale e comunale non hanno ancora trovato il contratto dei sospiri, che manca dal 2010. Ma dal sindacato si assicura che l'aria è quella giusta, gli aspetti fondanti già definiti, i giochi fatti.I tempi sono ormai quasi immediati, dal momento che lunedì 15 le parti (sindacati e Delegazione pubblica per Regione ed Enti locali) torneranno a riunirsi e potranno stabilire un rapido e breve calendario...