«Ai farmacisti faccio gli auguri». Non nasconde un velo di sarcasmo Khalid Kussini, segretario della Fimmg, alla notizia dell'accordo che le farmacie si apprestano a siglare con la Regione per l'esecuzione dei test rapidi anti-covid. «Noi come categoria siamo obiettivi. Da medici di famiglia, abbiamo dimostrato le effettive difficoltà a fare i tamponi nelle nostre sedi, per i problemi di sanificazione nel caso di un paziente risultato positivo. Mi chiedo dove troveranno lo spazio i farmacisti per fare i test. Poi, dicono che i tamponi li faranno a gente asintomatica, ma se uno è positivo o meno, lo si può sapere con certezza solo dopo il tampone. E se lo trovano positivo, che fanno? Lo rimandano dal medico? Mi sembra una logistica farraginosa e complicata. Non capisco la ratio, per i farmacisti. Non è meglio che, visto che sono specialisti del farmaco, badino al farmaco? Ai farmacisti faccio gli auguri, poi mi diranno dopo loro come è andata. Mi sembra non praticabile», conclude il segretario Fimmg impegnato in prima persona con altri medici di base nei punti tampone in modalità drive in.

Il protocollo d'intesa con i rappresentanti delle farmacie, a quanto anticipato dal vicepresidente regionale Riccardo Riccardi, diventerà operativo con la firma del 2 febbraio e darà la possibilità ai cittadini di fare il test rapido per il covid nelle farmacie che aderiranno. Per fare il test bisognerà non avere i classici sintomi da coronavirus e non aver avuto contatti stretti con persone risultate positive al virus.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA