LE REAZIONI

UDINE «Sui vaccini io ho alzato una mano e continuo ad insistere sulla disponibilità dei medici di medicina generale. Se qualcuno non mi vede, allora inizio ad alzare la seconda mano per dire siamo presenti, siamo disponibili, basta che ci crediate e ci diate la possibilità di poterlo fare». Khalid Kussini (Fimmg) è dispiaciuto: «Mi piange il cuore vedere il territorio che soffre. Come medico di base vorrei dare il mio contributo, ma se continuano a non chiedercelo, mi chiedo perché». Certo, ci vuole un via libera di grado superiore, ma, fa qualche calcolo Kussini, che pensa ai sieri AstraZeneca (che non richiedono la conservazione in super frighi), «noi siamo 900 in regione. Se ci date mille prestazioni a testa, siamo a 900mmila prestazioni in 100 giorni. A dieci dosi al giorno, finiamo tutti quanti. Abbiamo già esperienza con i vaccini antinfluenzali, i pazienti fragili andiamo a vederli a casa... Cosa cambia? Noi siamo pronti. La cosa importante è il potenziamento del territorio. Altro che spendere 1,4 milioni per la telemedicina, che può essere utile, ma per un medico è più utile poter contare su un collaboratore di studio». Stefano Vignando (Snami) invece si limita a rilevare che «in questa fase i medici di medicina generale non sono coinvolti per motivi più o meno ovvi».

I POLITICI

«Udine è trascurata». Mentre l'amministrazione regionale lancia in pompa magna la campagna vaccinale fra gli over 80 e le altre categorie coinvolte nella seconda fase, l'ex sindaco Furio Honsell (oggi consigliere regionale di Open sinistra Fvg) si preoccupa una volta di più del fatto che, in un momento così delicato, il distretto di Udine non abbia un dirigente titolare a tempo pieno, dopo il pensionamento, annunciato da quest'estate, di Luigi Canciani. A Honsell non è bastato che il direttore generale di AsuFc abbia nominato ad interim il direttore dei servizi sociosanitari Denis Caporale: «È scandaloso che a Udine non ci sia un direttore del distretto, ma un facente funzioni. Noi siamo il più grande distretto della regione - dice Honsell -. Che uno voglia fare i vaccini o trovare accordi con i medici di base, passa tutto dalla sanità territoriale. È inaccettabile che il distretto udinese, il più importante, non abbia un dirigente titolare. Non ha senso indicare come facente funzioni il direttore dei servizi sociosanitari di tutta l'azienda, che ha già moltissime altre cose da fare. Caporale è capacissimo, ma sta facendo un altro lavoro. Per guidare il distretto ci vuole uno che ci lavori a tempo pieno, soprattutto in un momento così delicato, con la campagna vaccinale in corso».

Simona Liguori, con il collega Tiziano Centis nei giorni scorsi ha presentato una mozione per impegnare la giunta ad avviare una campagna informativa per le vaccinazioni della fase 2 e della fase 3 sfruttando tutti i canali a disposizione «per favorire le adesioni». Secondo Liguori, che ha auspicato un coinvolgimento dei medici di famiglia, «gli aspetti dell'informazione e della comunicazione sono fondamentali».

IL SINDACATO

La Cgil, invece, si preoccupa della tenuta del sistema, vista la scarsità delle forze in campo e l'entità dell'impegno che si prospetta. Così Rossana Giacaz ha chiesto all'assessore Riccardo Riccardi come saranno in grado le strutture sanitarie a garantire i numeri presentati in conferenza stampa. «L'avvio delle vaccinazioni per gli oltre 100mila ultraottantenni residenti in regione è sicuramente una buona notizia, ma dall'assessore alla Salute ci aspettiamo chiarimenti e rassicurazioni sulla possibilità di far fronte a un carico di lavoro così massiccio non solo negli ospedali e nelle altre strutture deputate, ma in particolare per quanto riguarda le circa 15mila vaccinazioni che verranno effettuate a domicilio», dice in una nota la responsabile sanità e welfare della Cgil Fvg. A preoccuparla «gli irrisolti problemi di organico, aggravati dalla lunga emergenza in corso, con cui deve fare i conti il nostro servizio sanitario. All'assessore chiediamo inoltre di chiarire perché non siano stati coinvolti i medici di base». Per parte sua, invece, Diego Moretti (Pd), pur ritenendo che i vaccini siano «un punto fermo e imprescindibile per la lotta al covid-19» torna a ribattere sul tema della necessità di un intervento per evitare l'aumento delle rette nelle case di riposo.

Cdm

