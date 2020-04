ECONOMIA

UDINE La Cisl Metalmeccanici Fvg da ieri ha avviato «un monitoraggio in tutte le fabbriche aperte per verificare la corretta attuazione delle pratiche previste dal protocollo sicurezza anti contagio Coronavirus», sottoscritto a livello nazionale il 14 marzo tra sindacati e associazioni di categoria. Un'azione messa in atto per «assicurare che tutto possa essere pronto per quando la fase 2 della ripresa entrerà nel vivo». Il segretario regionale della Fim, Pasquale Stasio, ha sottolineato che da qui alla ripresa delle attività «occorre sfruttare il tempo a disposizione per costruire le condizioni di sicurezza massima, evitando di doverla rincorrere domani». Riguardo alla realtà regionale, il sindacato rileva che «purtroppo nel settore metalmeccanico, anche in questa settimana, vi siano molte aziende che, sfruttando le deroghe concesse dal prefetto, hanno già ripreso l'attività, seppur non a pieno regime. Altre si stanno preparando alla ripartenza». La rappresentanza sindacale dei metalmeccanici «è ben consapevole delle difficoltà economiche che il fermo produttivo sta generando, ma è altrettanto convinta che, senza le opportune garanzie di sicurezza, aperture avventate possano rappresentare un danno irreparabile se dovesse ripartire il contagio». Perciò auspicano, a partire dal protocollo nazionale, una curvatura del documento rispetto alle singole aziende. Per non restare nel generico, la Fim mette in evidenza alcuni esempi ripetibili: «Le indagini sierologiche in collaborazione con le autorità sanitarie come prevede l'accordo in Ferrari; un consulto medico per via digitale o telefonica a disposizione dei lavoratori come già previsto in Freud-Bosch».

Nel mentre impera il dibattito sulla ripartenza, l'ex presidente della Regione e attuale deputato Renzo Tondo si unisce agli industriali premendo per una riapertura delle aziende: «Concordo pienamente con la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli, il fermo fino al 3 maggio senza un minimo di riapertura per le attività produttive avrà effetti devastanti sul nostro tessuto imprenditoriale», ha scritto ieri.

In contemporanea il Cafc, Consorzio acquedotto Friuli Centrale, ha annunciato l'attivazione del Fondo integrativo salariale per tutti i lavoratori, dopo che i «sindacati si sono dimostrati indisponibili a continuare la trattativa».

In tema di sostegno per i lavoratori, la cassa integrazione in deroga prevista dallo Stato a causa degli effetti del Covid-19 «sarà ora applicabile anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo ha resto noto l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen -, poiché il Governo ha recepito un'istanza avanzata dalle Regioni con il Friuli Venezia Giulia in prima linea».

Roma ha stabilito inoltre il riparto dei fondi a favore delle scuole per la didattica a distanza stanziati con il decreto legge 18 del 17 marzo, destinando al Fvg oltre un milione e mezzo, ha informato la senatrice del Pd Tatjana Rojc. «Alla provincia di Udine sono stati assegnati 648.588 euro, a Gorizia 231.073, a Pordenone 397.623 e a Trieste 307.969», ha specificato.

