La Filologica taglia il traguardo del secolo di vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNIVERSARIOUDINE Traguardo tondo tondo per la Filologica, che quest'anno festeggia il suo primo secolo di vita. Il centenario che si appresta a festeggiare la Società Filologica Friulana rappresenta un secolo di storia per tutto il territorio della nostra regione, la cui specialità si fonda anche sulle lingue minoritarie. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, visitando Palazzo Mantica, sede udinese della Società filologica friulana, dove ha incontrato il presidente Federico Vicario in...