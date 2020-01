La farina di Illegio conquista l'Oscar green

AGRICOLTURA

TOLMEZZO La ricercatissima farina di Illegio conquista l'Oscar green nazionale della Coldiretti. E il merito va all'azienda Il Vecjo Mulin del giovane Marco Zozzoli, capace di aver ripreso la coltivazione di una antica varietà locale di mais, tramandata da generazione a generazione. Un risultato storico per i giovani della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia come ha messo in luce il presidente regionale Michele Pavan, sceso ieri nella capitale assieme al direttore Danilo Merz e alla presidente regionale di Giovani Impresa Anna Turato per ricevere il riconoscimento nell'ambito della tredicesima edizione del concorso promosso dalla Confederazione nazionale e patrocinato dal ministero delle Politiche agricole che riconosce l'innovazione, valorizza i progetti dei giovani imprenditori e promuove l'agricoltura di qualità. Zozzoli ha conquistato il primo premio nazionale nella categoria Sostenibilità. Coldiretti ha proceduto alle premiazioni dei progetti selezionati nelle sei categorie di Oscar Green: oltre a Sostenibilità anche Impresa.4Terra, Campagna Amica, Creatività, Fare Rete e Noi per il sociale. «Un'enorme soddisfazione ha spiegato Pavan - Oscar Green è un concreto esempio di come si possa promuovere l'agricoltura sana ed ecosostenibile sul territorio, nel rispetto delle regole e con uno sguardo rivolto al futuro». «Questo concorso è una vetrina per tutti i giovani che valorizzano il nostro territorio aggiunge Turato . La vittoria di Marco è il coronamento del grande impegno di tutti i giovani che fanno agricoltura anche in territori marginali come quelli di montagna». Quella di Zozzoli, nella piccola frazione tolmezzina, è una azienda a conduzione famigliare, nata dalla passione per l'agricoltura e per la natura, che lavora in modo rispettoso dell'ambiente ed in maniera ecosostenibile. Dispone di 3 ettari di terreno seminativo di cui 2 ettari coltivati ad orticole ed un ettaro coltivato a mais.

© RIPRODUZIONE RISERVATA