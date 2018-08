La Evergreen Life Products di Livio Pesle con Palladio punta allo sbarco in Borsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAUDINE La Evergreen Life Products, azienda di network marketing fondata nel 2011 a San Giovanni al Natisone da Livio Pesle e che per prima in Italia sia è specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e prodotti per la cura della persona, degli animali e della casa a base di un infuso di foglie d'olivo brevettato, ha scelto di farsi affiancare da Palladio Holding per accelerare il proprio processo di crescita con l'ambizioso obiettivo di uno sbarco in Borsa nei prossimi anni.La Evergreen Life Products ha...