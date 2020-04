LA SITUAZIONE

UDINE Da reale diventa virtuale. Così cambia il sesso ai tempi del Covid, tra crisi del mestiere, nuovi siti internet e chi invoca la riapertura delle case chiuse anche per motivi sanitari. Tempi duri per chi vive di sesso a pagamento, ma pare basti rimodulare l'offerta e proporsi in rete, mentre c'è chi ancora chiede incontri fisici. Nessuna vuole parlare al telefono, finché non risponde lei. Dice di avere 24 anni, di essere ucraina, di vivere in una zona centrale di Udine dal 2017, di chiamarsi Karin. E soprattutto dopo un'iniziale e comprensibile diffidenza a conversare con una giornalista riferisce di essere una escort. «Una escort molto carina e altrettanto apprezzata dai clienti», ci tiene a precisare. «Anche noi rivela stiamo facendo i conti con questa situazione. Può immaginare che tutta la clientela formata da gente che viaggia, come manager e professionisti, è drasticamente calata». E, Karin, come tutte le sue colleghe fa buon viso a cattiva sorte. E fa capire che le richieste locali, invece, non mancano. Anzi, sono addirittura aumentate. Già, ma come fa un cliente a eludere i controlli senza rischiare di essere beccato? Un attimo di pausa al telefono, poi la ragazza riprende come fiume in piena. E svela: «Facciamo conto che un cliente debba recarsi in farmacia, in un negozio di alimentari. Sicuramente sa, soprattutto se è un cliente che frequenta i siti on line di Udine dedicati agli incontri, se nel tragitto che deve compiere nelle immediate vicinanze c'è qualcuna di noi. A quel punto il gioco è fatto. Deve soltanto prestare attenzione quando esce». Insomma, neppure il Coronavirus fatta eccezione per la prostituzione in strada ferma il mestiere più antico del mondo.

Ma se qualche cliente è più ardito, altri preferiscono optare per il web e quando la necessità aguzza l'ingegno, ecco nascere nuove proposte come quella di un giovane udinese che sta per lanciare il rete inkmypink.com, il sito web «che s'impegna a combattere i problemi legati alla solitudine da Covid-19 portando direttamente a casa la buona compagnia delle migliori escort di tutta Italia, ovviamente in modo virtuale». È questa la presentazione che fa il suo ideatore. «Il portale ha il solo obiettivo di mettere in contatto le persone per intrattenerle in questo difficile periodo e non si assume alcuna responsabilità per i comportamenti degli utenti tiene a precisare -. Inkmypink non ha alcun rapporto con le professioniste del sesso e per tanto non favorisce la prostituzione o i pagamenti in cambio di materiale audiovisivo». Lo slogan del sito è Io resto a casa in buona compagnia. Ma come nasce l'idea? «Per caso spiega il ragazzo (neanche 25 anni) - leggendo un articolo su una delle più grosse aziende al mondo di distribuzione di video per adulti che in questo periodo offre gratuitamente i propri contenuti premium che prima erano a pagamento. Da lì, con un occhio di riguardo al difficile periodo, ho scoperto tutto un mondo. Così è nata l'idea di mettere in contatto in modo sicuro le professioniste del sesso di tutta Italia con gli utenti, direttamente a casa loro ma in modo virtuale. Nessuno esce di casa, nessuno spostamento. L'obiettivo non è semplicemente quello di creare un altro sito di annunci, ma anche di parlare di un argomento del tutto normale e naturale che in Italia è ancora visto come tabù: il sesso». Una pratica che, pagamenti a parte, trova una barriera nelle restrizioni di oggi.

Come fanno le giovani coppie che vivono in comuni diversi? «Usano il web con la speranza di rincontrarsi presto - spiega il sessuologo Giovanni Piccolo . Oggi è vietato abbracciarsi e baciarsi. Quante volte l'abbiamo fatto senza sentirlo davvero? Questa è un'occasione per usare la parola, la comunicazione e riscoprirsi e, comunque, il web aiuta molto in campo sessuale. Vi vivrà, poi, più intensamente l'incontro reale. In una forma o nell'altra, insomma, al piacere non si rinuncia e, per il sessuologo, può essere l'occasione per pensare di riaprire le case chiuse come forma terapeutica, in strutture controllate che riducono il rischio di contagi di tante malattie.

